شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل إلى مطار الدوحة لخوض السوبر الأفريقي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي إلى مطار الدوحة بالعاصمة القطرية، استعداداً لخوض مباراة نهضة بركان المغربي.

ويلعب الأهلي مساء الجمعة المقبل في قطر أمام نهضة بركان المغربي على لقب السوبر الأفريقي.

وطار الأهلي من جنوب أفريقيا إلى قطر عقب اجتياز عقب فريق صن داونز وبلوغ نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا التي يحمل لقبها في النسخة الماضية.

ونشر حساب النادي الأهلي عبر تويتر مقطع فيديو لوصول بعثة فريق الكرة إلى الدوحة استعداداً لخوض مباراة السوبر.