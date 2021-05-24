شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يكشف آخر تطورات التفاوض مع عمر كمال عبدالواحد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد طارق هاشم، عضو مجلس إدارة النادي المصري، أن الفريق يسير بخطى ثابتة بالدوري.

وقال طارق هاشم خلال تصريحات تليفزيونية: «قدمنا مباريات قوية الفترة الماضية والقادم سيكون أفضل».

وأكمل: «نتفاوض مع عمر كمال عبدالواحد لتجديد عقده حيث ينتهي بنهاية الموسم، كذلك أحمد دعدور سيستمر وفقا لعقده الذي ينص على إعارته من بيراميدز لموسمين».

وعن مباراة الزمالك: «نتمنى الفوز غدا أمام الزمالك، كما أننا نتلقى الدعم من اللواء عادل الغضبان معنويا وماديا».