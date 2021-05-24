شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن قرارات جديدة بشأن المحترفين الأجانب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد استقر على الغاء بند اعتبار لاعب في كل فريق من شمال أفريقيا محلياً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«ستم استمرار عدم السماح باحتراف الحراس الأجانب في مصر».

وأكمل:«لن يزيد عدد اللاعبين المحترفين عن 5 لكل فريق في الموسم المقبل».

وأنهى تصريحاته مشدداً على انشاء رابطة للأندية عقب تحديد الثلاثي الهابط من الدوري الممتاز هذا الموسم.