اخبار الرياضه

اتحاد الكرة يعلن عن قرارات جديدة بشأن المحترفين الأجانب في الدوري

0 نشر
أحمد عمارة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن عن قرارات جديدة بشأن المحترفين الأجانب في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، أن الاتحاد استقر على الغاء بند اعتبار لاعب في كل فريق من شمال أفريقيا محلياً.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية:«ستم استمرار عدم السماح باحتراف الحراس الأجانب في مصر».

وأكمل:«لن يزيد عدد اللاعبين المحترفين عن 5 لكل فريق في الموسم المقبل».

وأنهى تصريحاته مشدداً على انشاء رابطة للأندية عقب تحديد الثلاثي الهابط من الدوري الممتاز هذا الموسم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا