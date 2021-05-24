شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نهضة بركان: فريقنا لن ينظر للتاريخ في مواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - راهن الحسين كتابي، المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان على الجالية المغربية المتواجدة في الدوحة من أجل الحضور في مباراة فريقه أمام الأهلي في كأس السوبر الأفريقي.

وقال كتابي في تصريحات تليفزيونية: «نراهن على حضور الجالية المغربية ومساندة نهضة بركان في مواجهة الأهلي».

وأضاف: «نهضة بركان لن ينظر للتاريخ في مواجهة الأهلي وفريقنا لا يضع في اعتباره موضاجهة فريق كبير أو صغير، فهو يضع 90 دقيقة أمامه من أجل تحقيق اللقب فقط».

وتمنى في نهاية تصريحاته أن تسود الروح الرياضية مباراة الأشقاء وأن تخرج بالشكل اللائق بهما وبدولتي مصر والمغرب.

ويلعب الأهلي أمام نهضة بركان بالدوحة في السادسة من مساء الجمعة المقبل على لقب كأس السوبر الأفريقي.