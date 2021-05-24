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سيف زاهر: رباعي الأهلي سيجدد عقوده «على بياض»

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن رباعي فريق الكرة بالنادي الأهلي، على معلول وصلاح محسن وعمرو السولية وجونيور أجايي سيجدد على عقود التجديد للنادي.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: «لا أفضل كلمة التوقيع على بياض ولكن رباعي الأهلي سيجدد بهذه الطريقة بعدما طلبت الإدارة استمراهم داخل القلعة الحمراء».

وأكمل: «الخطيب يتملك العصا السحرية وهناك ثقة كبيرة بين إدارة الأهلي وجميع لاعبي الفريق».

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواحهة الترجي التونسي.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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