شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: رباعي الأهلي سيجدد عقوده «على بياض» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الاعلامي سيف زاهر، أن رباعي فريق الكرة بالنادي الأهلي، على معلول وصلاح محسن وعمرو السولية وجونيور أجايي سيجدد على عقود التجديد للنادي.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية: «لا أفضل كلمة التوقيع على بياض ولكن رباعي الأهلي سيجدد بهذه الطريقة بعدما طلبت الإدارة استمراهم داخل القلعة الحمراء».

وأكمل: «الخطيب يتملك العصا السحرية وهناك ثقة كبيرة بين إدارة الأهلي وجميع لاعبي الفريق».

وكان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا لمواحهة الترجي التونسي.