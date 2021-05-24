شكرا لقرائتكم خبر عن حسين لبيب: لم نتخذ أي قرار في ملفات الزمالك.. وسنؤازر فريق الكرة أمام المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسين لبيب رئيس اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي الزمالك عن سبب عقد اللجنة لجلسة اليوم، حيث أكد أنها جاءت للاستماع لكل الأطراف خاصة للجنة السابقة.

أضاف لبيب أنه سيتم عقد اجتماع آخر بعد غد للترتيب لكل الأمور، موضحا أن هناك بعض الملفات تم العمل عليها قبل قدوم اللجنة للنادي، مشددا على أنه لم يتخذ أي قرار حتى الآن بخصوص أي ملف.

وأوضح رئيس الزمالك أن مجلس الإدارة سيتوجه إلى الإسكندرية غدا الإثنين لمؤازرة الفريق في مباراة المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

واختتم لبيب بأنه تم عقد اجتماع اليوم مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث قام الوزير بتكريم المجلس السابق، وقمنا كمجلس جديد وقديم بالقيام بعملية التسليم والتسلم.