شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب منتخب مصر يكشف موعد عودة تريزيجيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد أبوالعلا، طبيب منتخب مصر الأول، موعد عودة النجم الدولي محمود حسن ترزيجيه، نجم استون فيلا الانجليزي، للملاعب مرة أخرى عقب إجرائه عملية الرباط الصليبي.

وقال أبوالعلا في تصريحات متلفزة: «تريزيجيه سيحتاج فترة ما بين 6 لـ 9 أشهر من أجل العودة للملاعب».

وواصل: «اللاعب مر بالمرحلة الأولى بسلام بعد اجراء عملية الرباط الصليبي».

وأكمل: «تريزيجيه سيقوم بإكمال مراحل التأهل تحت اشرافي وأتمنى عودته بشكل سريع للملاعب».