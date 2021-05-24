شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك أنهى 3 صفقات سوبر.. وفرجاني ساسي لن يرحل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي سيف زاهر، عن استمرار التونسي فرجاني ساسي، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفريق الأبيض، في الموسم المقبل.

وينتهي تعاقد فرجاني ساسي، مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم الجاري، ولم يُجدد اللاعب تعاقده مع القلعة البيضاء حتى الأن.

وقال سيف زاهر، في تصريحات تلفزيونية: «ملف تجديد التعاقد مع فرجاني ساسي، هو على رأس أولويات اللجنة الجديدة لنادي الزمالك برئاسة حسين لبيب»، مضيفًا: «أرى أن فرجاني ساسي، سيستمر مع الزمالك الموسم المقبل، خاصة أن اللجنة الجديدة ستنهي أيضًا خلال الأيام القليلة المقبلة، أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين».

وأشار: «نادي الزمالك اقترب بقوة من استعادة خدمات محمد إبراهيم، صانع ألعاب نادي سيراميكا كليوباترا، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، وذلك بعد المستوى المميز الذي ظهر عليه اللاعب مع فريقه هذا الموسم»، مؤكدًا :«الزمالك أنهى 3 صفقات سوبر من أندية الدوري الممتاز، وهؤلاء اللاعبين كانوا يلعبون في النادي الأبيض خلال السنوات الماضية».