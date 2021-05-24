شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز إلى نصف نهائي «الكونفدرالية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بات بيراميدز المصري، وصيف بطل النسخة الأخيرة، أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي في كرة القدم «الكونفدرالية»، بتعادله مع مضيفه إنييمبا النيجيري 1-1 الأحد في آبا في إياب ربع النهائي.

وكان بيراميدز البادئ بالتسجيل عبر إبراهيم عادل بعدما استغل خطأ في التمرير أمام منطقة الجزاء، فسدد كرة فوق الحارس (32)، وأدرك أصحاب الأرض التعادل بواسطة أيوالا أنايو بتسديدة قوية من حافة المنطقة (40).

وكان بيراميدز فاز 4-1 ذهاباً بملعب الدفاع الجوي في القاهرة.

وضرب بيراميدز موعداً في الدور المقبل مع الرجاء البيضاوي المغربي أو أورلاندو بايريتس الجنوب إفريقي اللذين يلتقيان لاحقاً (1-1 ذهاباً).

وكان بيراميدز خسر نهائي النسخة الأخيرة أمام نهضة بركان المغربي صفر-1.

ويلعب لاحقاً شبيبة القبائل الجزائري مع النادي الصفاقسي التونسي (1-صفر ذهاباً)، وجراف السنغالي مع كوتون سبور الكاميروني (1-صفر ذهاباً).