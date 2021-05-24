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بطولة إسبانيا: اشبيلية ينهي موسمه بفوز صعب

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مدريد: أنهى إشبيلية موسمه بفوز صعب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس 1 صفر الأحد في ختام المرحلة الثامنة والثلاثين من لكرة القدم.

ويدين اشبيلية بفوزه الى صانع العابه المخضرم أليخاندجرو غوميس الوافد في فترة الانتقالات الشتوية والذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وعزز اشبيلية الذي كان ضامنا مشاركته في مسابقة الموسم المقبل، موقعه في المركز الرابع برصيد 77 نقطة مقابل 38 نقطة لديبورتيفو ألافيس السادس عشر.

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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