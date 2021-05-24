بطولة فرنسا: ليل يتوّج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر





باريس: توّج نادي ليل بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه والأولى منذ العام 2011، بفوزه على مضيفه أنجيه 2 1 الأحد في المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة.

ويعود الفضل بفوز ليل في المباراة إلى الكندي جوناثان ديفيد والتركي براق يلماز اللذين سجلا هدفي فريقهما في الدقيقتين 10 و45+1 توالياً، لينهي احتكار باريس سان جرمان للقب البطولة بعدما أنهى الموسم في الصدارة برصيد 83 نقطة بفارق نقطة أمام فريق العاصمة الذي لم ينفعه فوزه على مضيفه بريست 2 صفر.

وضمن الفريق الشمالي لقبه الأول منذ العام 2011 بعدما حقق ما كان مطلوبا منه وهو الفوز على أنجيه بغض النظر عن نتيجة سان جرمان، معوضا فرصة حسم اللقب الأسبوع الماضي بتعادله السلبي مع ضيفه سانت اتيان.

ولم يخسر ليل خارج ملعبه منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الدوري.