شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة خاصة بين روماريو وحسام حسن في الاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد العميد حسام حسن المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري، جلسة خاصة مع الجامايكي روماريو ويلياميز، على هامش مران الفريق استعدادا لمواجهة الجونة، الثلاثاء المقبل، في الجولة 24 من مسابقة الدورى الممتاز.

وجاءت الجلسة لتصحيح بعض الأخطاء الخاصة بإنهاء الهجمة، وضرورة التمركز الجيد لحظة التسديد على المرمى، بالإضافة إلى وضعية تسديد الكرات الرأسية على مرمى المنافس، وذلك بعد جملة الفرص التي أهدرها المهاجم الجامايكي في مباراة المصري التي خسرها الاتحاد بهدف دون رد.

وطالب العميد من لاعبي الاتحاد الالتزام بتعليمات طارق سليمان في المباراة المقبلة أمام الجونة، خلال سير اللقاء، موضحا أنه سيكون متواجدا مع الجهاز الفني خلال دقائق اللقاء من خلال الاتصال الهاتفي، بعد قرار اتحاد الكرة باستبعاده 4 مباريات، بدءا من اللقاء المقبل، على خلفية الأحداث التي صاحبت مباراة الاتحاد والمصري.

وقررت إدارة المسابقات، السبت، إيقاف حسام حسن، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، 4 مباريات، وتغريمه 20 ألف جنيه، للسلوك غير الرياضي، خلال مباراة فريقه أمام النادي المصري.

وحقق نادي المصري البورسعيدي فوزا صعبا على نادي الاتحاد السكندري بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز هدف المباراة الوحيد حسن على في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، احتسبها إبراهيم نور الدين، بعد عرقلة محمود رزق لـ حسن، على داخل منطقة الجزاء والذى ترجمها بنجاح.

ويحتل الاتحاد السكندري المركز الثامن برصيد 31 نقطة، بعد أن لعب 23 مباراة؛ فاز في 8 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 28 هدفا.