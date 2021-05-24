شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الزمالك يرغب في استعادة محمد إبراهيم.. وساسي مستمر بميت عقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر أن نادي الزمالك يفكر في إعادة محمد إبراهيم، لاعب سيراميكا الحالي، لتدعيم صفوفه في الموسم المقبل.

وقال زاهر، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: إن الزمالك على راداره 3 لاعبين كانوا ينتمون للزمالك، وهم خبرة ومتألقون في الدوري الممتاز، ويلعبون في 3 فرق مختلفة، وتقريبا أنهى معهم الاتفاق على العودة لميت عقبة.

وأضاف: "فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك في الموسم المقبل مستمر مع الفريق الأبيض وهو الملف الأول للجنة الحالية لجمهور نادي الزمالك، من أجل الإبقاء على اللاعب.

وأشار إلى أن اللجنة الحالية لإدارة الزمالك تضع ملفات كثيرة، وخلال ساعات ستكون هناك انفراجة لأزمة النادي المالية.