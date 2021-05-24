شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث نهضة بركان: الكاف لم يخاطبنا بشأن جماهير السوبر أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحسين كتابي، المتحدث الرسمي باسم نهضة بركان المغربي، منافس الأهلي على لقب كاس السوبر الأفريقي، كواليس استعدادات وأحلام الفريق المغربي في الفوز باللقب قائلا: "هناك هدف أسمى من المباراة وهو خروجها بالشكل الذي يليق بقمة عربية".

وقال في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي: "أن فريق نهضة بركان يحتل المركز السادس وله مباراة مؤجلة أكثر من الفرق الأخرى، موضحا أن مشوار الدوري المغربي ما زال طويلا للغاية.

وتابع كتابي، أن النادي المغربي لم يصله أي مخاطبات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن الحضور الجماهير في السوبر الأفريقي أمام الأهلي، وقال: "لن تتواجد بعثة جماهيرية مرافقة للفريق من المغرب، وسنعتمد على الجالية المغربية الموجودة في قطر".

وتابع: "نتمنى أن تخرج المباراة بروح رياضية كبيرة ونبارك للفريق الفائز، ليس هناك طرف صغير وطرف كبير، وإنما المواجهة بين فريقين كبيرين نتمنى لهما التوفيق وأن يفوز من يستحق".

واستعاد الأهلي جهود كل من محمد الشناوي وعمرو السولية واليود يانج وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون ووليد سليمان وطاهر محمد وجونيور أجايي وصلاح محسن ويشاركون في المباريات بشكل طبيعي في الوقت الحالي، بينما يحتاج الثلاثي علي معلول وحمدي فتحي وسعد سمير بعض الوقت حتى يحصلوا على فرصة المشاركة في مباريات الفريق الأحمر.

وتغير الوضع بعدما اكتملت صفوف الأهلي بعودة أكبر عدد من المصابين، بعدما وصل عدد اللاعبين المصابين في صفوف الأهلي لفريق كامل في بعض الأوقات، قبل أن يستعيد جهود لاعب تلو الآخر، لتكتمل صفوفه وتصبح قائمة الفريق الأحمر كما كان عليه الحال في بداية الموسم الحالي.

وينتظر دخول الثنائي كريم نيدفيد ومحمد محمود في قائمة المباريات حتى تكتمل صفوف الأهلي بشكل نهائي، حيث بات نيدفيد جاهزا للمشاركة في المباريات بينما يعود محمد محمود أول يونيو اتلمقبل، فبالرغم منأن الثنائي لم يبدأ الموسم مع الفريق الأحمر بسبب إصابتهما الممتدة منذ الموسم الماضي ومعهما محمود متولي الذي تعافى من الإصابة بشكل كامل ودخل قائمة المباريات ولكن لم يشارك حتى الآن.