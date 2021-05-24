شكرا لقرائتكم خبر عن طارق يحيى: يجب إلغاء المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق يحيى، رئيس قطاعات كرة القدم في نادي الزمالك، أن الفريق ليس طرفا في شكوى الأهلي ضد مشاركة سيف جعفر في مباراة الزمالك وطلائع الجيش الماضية.

وقال طارق يحيى، في تصريحات تليفزيونية: "لائحة 99 تنص على أن الزمالك بطل المسابقة بفارق الأهداف، واللي حضر العفريت مش عارف يصرفه".

وأضاف رئيس قطاع الزمالك: "على اتحاد الكرة أن يلغي المباراة الفاصلة وإعلان الزمالك بطلا لدوري 99 طالما أنه يراها دورة تنشيطية".

وحدد مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد لكرة يوم 26 مايو الجارى موعدا لمباراة الأهلي والزمالك الفاصلة لتحديد بطل دوري مواليد 99 على ملعب السكة الحديد.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت أزمة بعدما فاز الأهلي بهدفين مقابل هدف واحتفل كل فريق بالدوري، الزمالك بداعى أن اللائحة تنص على اللجوء إلى فارق الأهداف إذا ما تساوى فريقان فى النقاط، والأهلي باعتبار أن المواجهات المباشرة حسمت الموقف، مما جعل اتحاد الكرة يقرر إقامة مباراة فاصلة.