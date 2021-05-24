شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري: نعاني من التحكيم.. وسيسيه وعمار الأكثر تأثيرا في الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد إبراهيم، مدير الكرة السابق بنادي الاتحاد السكندري، أن الفريق يعاني بشكل ملحوظ هذا الموسم من التحكيم في أكثر من مباراة في بطولة الدوري، وتسبب في نزيف النقاط.

وقال محمد إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية: "الاتحاد السكندري فقد العديد من النقاط هذا الموسم بسبب التحكيم، بالإضافة إلى غياب التوفيق عن الفريق في العديد من المباريات.

وأضاف إبراهيم: "الجهاز الفني الحالي بقيادة حسام حسن وإبراهيم حسن يقدمون مباريات مميزة للغاية، والفريق يقدم عروضا كبيرة، لكنه يعاني من غياب التوفيق".

وتابع إبراهيم: "رزاق سيسيه يقدم مباريات مميزة للغاية هذا الموسم، ونجح في تسجيل 7 أهداف خلال مباريات الدوري العام، بالإضافة إلى عمار حمدي الذي أصبح من أهم مفاتيح الفريق منذ قدومه معاراً من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية".

واستطرد: طلعت يوسف المدير الفني السابق للفريق هو من اتخذ قرار الرحيل عن صفوف زعيم الثغر بنهاية الموسم الماضي.

واختتم تصريحاته: "الاتحاد السكندري قدم العديد من المباريات المميزة الموسم الماضى، ولكن كانت هناك العديد من الضغوطات على الجهاز الفنى من الجمهور السكندرى، لكونه جهازا فنيا خالصا من أبناء النادى، بالإضافة إلى غياب التوفيق عن الفريق فى مختلف المباريات، مما دفع طلعت يوسف إلى اتخاذ قرار الرحيل عن الفريق".