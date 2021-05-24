شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح الششتاوى: انتخابات الأندية واتحاد الكرة في موعدها عقب أولمبياد طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف ممدوح الششتاوى، المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، أن انتخابات الأندية والاتحاد في موعدها عقب أولمبياد طوكيو، ولا نية لتأجيل أي انتخابات، موضحا أنه لن يتم استثناء اتحاد الكرة من تطبيق الانتخابات في موعدها مهما كانت الظروف.

وقال الششتاوى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج مساء أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس2، مع الإعلامي مدحت شلبي: إن اللجنة الأولمبية المصرية، هدفها في هذا التوقيت مصلحة الرياضة، وإن قانون الرياضة كان هدفه مصلحة الأندية والاتحاد ولا تهدف لمصلحة خاصة، موضحا أن جميع التحركات تهدف لعدم مخالفة الميثاق الأولمبي.

ويرى الششتاوى أنه آن الأوان أن تكون مصر حاضرة في الألعاب الفردية التي تساهم في رفع عدد ميداليات البلدان في التي تشارك في الدورات الأولمبية قائلا: "الصين التي تصنف من ضمن أفضل عشر بلدان تتويجا بالميداليات الأولمبية كانت حتى الثمانينات رصيدها صفر من الميداليات، ويجب أن تهتم مصر ببعض الألعاب التي تتفوق فيها بلدان مثل بريطانيا وأمريكا والصين وروسيا".

وختم الششتاوي بأن مصر ستكون ممثلة في الدورة المقبلة بطوكيو بعدد من 130 إلى 140 لاعبا، موضحا أن هناك بعض اللعبات تدخل بعدد أكبر من الدورات السابقة، مثل الخماسي الحديث والجودو والفروسية والمصارعة.