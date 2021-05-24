شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير الأهلي بالدوحة تستقبل اللاعبين بالمطار.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتشد عدد قليل من جماهير الأهلي بقطر خارج صالة مطار الدوحة لدعم ومؤازرة اللاعبين فور الوصول إلى قطر، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل، حيث حرصت الجماهير الحمراء على كسر الإجراءات الاحترازية من أجل دعم فريقها.

وحرصت جماهير الأهلي على رفع علم ناديها وعلم مصر، وكذلك علم دولة فلسطين دعما منهم للقضية الفلسطينية.

ووصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى مطار الدوحة بدولة قطر قادمة من جنوب أفريقيا، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد هبطت في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل الطيران من جديد إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الأفريقية، وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال إفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز.