شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والمصرى اليوم الإثنين 24 / 5 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق الكرة الأول بنادى الزمالك مع نظيره المصرى البورسعيدى، في مباراة لن تخلو من المتعة والإثارة في التاسعة مساء اليوم، الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، خاصة أن الأبيض يدخل المباراة منتشيًا بعد الفوز القاتل الذى حققه أمام طلائع الجيش بهدفين لهدف، فيما حقق المصرى الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دن رد في الجولة الماضية.

فريق الزمالك يدخل المباراة محتلاً صدارة جدول ترتيب الدورى، برصيد 51 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 15 وخسر مواجهتين، وتعادل في 6، وسجل لاعبوه 41 هدفا كأقوى خط هجوم، فيما استقبل 16 هدفا، فيما يحتل المصرى البورسعيدى المركز الثالث برصيد 39 نقطة، حصدها من 23 مباراة، حقق الفوز في 10، وتعادل في 9، وخسر 4 مواجهات، وسجل لاعبوه 29 هدفا، فيما استقبلت شباكه 18.

وحذر الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، لاعبيه من خطورة الفريق البورسعيدى والذى يطمح في مناطحة الكبار على مقدمة الدورى، خاصة بعدما وصل للمركز الثالث، كما شدد الخواجة الفرنسي على ضرورة اليقظة الدفاعية والعمل على قطع كافة السبل أمام مهاجمى المصرى للوصول لمرمى محمد عواد، ومنعهم من التسديد على المرمى حتى لا يستقبل الزمالك هدفا مبكرا يربك حسابات المباراة.

كما طالب كارتيرون من لاعبيه العمل على تسجيل هدف مبكر ثم تسجيل أكثر من هدف؛ لضمان الفوز وعدم الانتظار للوقت القاتل مثلما حدث في مواجهة طلائع الجيش الأخيرة والتي حسمها الزمالك بهدف في الوقت بدل الضائع لأسامة فيصل.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من: حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمد عبد الغني - حازم إمام، خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي – محمود شيكابالا - أحمد سيد "زيزو" - أشرف بن شرقي، خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

في المقابل يدخل المصرى البورسعيدى المباراة بمعنويات مختلفة بعد الفوز الغالى والثمين الذى حققه الفريق في مباراته الماضية بالفوز بهدف دون رد على الاتحاد السكندري في اللحظات الأخيرة والتي رفعت رصيد الفريق إلى 39 نقطة في المركز الثالث للدورى.

ويسعى على ماهر، المدير الفني للمصرى، إلى استغلال الصحوة التي حققها لاعبوه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارق الأبيض، خاصة أنه فشل في تحقيق النتائج المرجوة أمام الفرق الكبرى مثل الأهلى والزمالك وبيراميدز، لذا فإنه يسعى لمحو تلك الصورة وتحقيق المفاجأة بإيقاف انتصارات أبناء ميت عقبة، والابتعاد أكثر بالمركز الثالث.

ومن المتوقع أن يخوض المصرى المباراة بتشكيل مكون من احمد دعدور في حراسة المرمى، أمامه الرباعى كريم العراقى وأحمد شوشة وعمرو موسى وحسن على، وفى الوسط سعيدو صنبورى وفريد شوقى وإيزى إيميكا وأحمد رفعت وعمر كمال عبد الواحد، وفى الهجوم اوستن اموتو .