شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب المنتخب يكشف حالة تريزيجيه الطبية بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمد أبو العلا، طبيب منتخب مصر، أن محمود تريزيجيه، لاعب أستون فيلا الانجليزي ومنتخب مصر، أنهى المرحلة الأولى من التأهيل بعد إجراء جراحة الرباط الصليبي للركبة، وسيبدأ المرحلة الثانية الأسبوع المقبل.

وقال طبيب المنتخب، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس الذى يقدمه سيف زاهر: فكرت في السفر إلى إنجلترا لحضور عملية الجراحية والمتابعة مع اللاعب، ونحاول تقديم كل ما لدينا لمساعدة تريزيجيه في العودة سريعا؛ لأنه قيمة كبيرة لنا ولمنتخب مصر، وأصبحت لدينا علاقات دولية مع الأندية والمؤسسات الكبرى في إنجلترا.

وأضاف أبو العلا: "لدينا من 6 إلى 9 شهور في التأهيل مع تريزيجيه، ونتواصل مع النادي والطبيب الذي أجرى الجراحة لتريزيجيه من أفضل الأطباء في هذا المجال على مستوى العالم".

وتابع طبيب الفراعنة: "لا أعلم طبيعة إصابة أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، وأتمنى أن تكون إصابة بسيطة".