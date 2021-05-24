شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يعلن عودة سيسيه من كوت ديفوار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي الاتحاد السكندري، قبل قليل، عودة اللاعب الإيفواري رزاق سيسيه، مهاجم الفريق، المعار من صفوف الزمالك، إلى زعيم الثغر، عائدا من كوت ديفوار، بعدما طلب الحصول على إجازة لزيارة أسرته، بعد تأكد إصابته بالركبة، وغيابه عن الاتحاد قرابة الشهرين.



بيان الاتحاد السكندرى

ويخضع سيسيه لبرنامج علاجي في الاتحاد السكندري، تحت إشراف الدكتور محمد عنان طبيب الفريق، والمسئول عن ملف اللاعب الإيفوارى.

وغادر رزاق سيسيه، في 14 مايو الجاري، إلى كوت ديفوار لاستكمال علاجه، عقب الإصابة التي لحقت به بالتهاب في وتر "الصابونة" الجزء الأمامي من الركبة.

وكان محمد عنان، طبيب فريق الاتحاد السكندري، قد رفع التقرير الخاص باللاعب إلى حسام حسن المدير الفني، وإبراهيم حسن مدير الكرة، الذي وافق على سفر سيسيه إلى بلاده لاستكمال علاجه هنالك.

كان سيسيه يعاني من الأزمات النفسية مؤخرا عقب تعرض أسرته إلى حادث توفى على آثره والدته وشقيقتيه، ويعد سيسيه أحد أهم الأوراق الرابحة التي كان حسام حسن يعتمد عليها مؤخرا فى تنفيذ أفكاره الهجومية.



سيسيه يعود من كوت ديفوار



سيسيه يعود من كوت ديفوار