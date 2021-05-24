شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم عادل: هدفي توفيق من ربنا واستبدالى بسبب كدمة في الركبة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم عادل، لاعب نادي بيراميدز، أن هدفه جاء بتوفيق من الله، بعدما استغل تقدم حارس إنييمبا، ووضعه من فوقه في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابى 1/1، ليتأهل فريق بيراميدز لنصف نهائي الكونفدرالية.

وقال إبراهيم عادل: "ربنا كرمنا النهاردة في ظل هذه الأجواء؛ بسبب رجولة كل اللاعبين، وكل الإدارة واقفة ورانا، وإن شاء الله قادرين على التتويج بالبطولة".

وعن هدفه، قال إبراهيم عادل: "لما استلمت الكرة بصيت على حارس إنييمبا لقيته لسه بيرجع فقررت وضعها وربنا وفقنا في تسجيلها".

وأضاف لاعب وسط بيراميدز: "خروجى من المباراة بسبب كدمة في ركبتى، لكن بسيطة الحمد لله، وإن شاء الله نستطيع إحراز اللقب".

تعادل فريق بيراميدز مع إنييمبا النيجيرى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد إنييمبا الدولى بمدينة أبا، فى إياب ربع نهائى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتأهل بيراميدز لنصف نهائى البطولة ليواجه الرجاء المغربى.

ونجح إبراهيم عادل، لاعب فريق بيراميدز، فى إحراز الهدف الأول لفريقه بالدقيقة 32، وتعادل اويليا ايمانويل لفريق انيمبا النيجيرى فى الدقيقة 40 من الشوط الأول.

وعبر بيراميدز فريق إنييمبا بالتفوق بنتيجة 5-2 فى مجموع المواجهتين ليواصل مشواره فى البطولة القارية، ويصل نصف النهائى للموسم الثانى على التوالي.