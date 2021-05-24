شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تصل مطار الدوحة استعدادا لخوض السوبر الأفريقي.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة الأهلي إلى مطار الدوحة بدولة قطر قادمة من جنوب إفريقيا، استعدادا لخوض مباراة السوبر الأفريقية ضد نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو من وصول بعثة الأهلي إلى قطر قبل إجراء مسحة كورونا ومن ثم التوجه إلى فندق الإقامة بالدوحة.

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد هبطت في مطار أسوان للتزود بالوقود، قبل الطيران من جديد إلى قطر لخوض مباراة نهضة بركان.

ويلتقي الأهلي مع نهضة بركان يوم الجمعة المقبل على كأس السوبر الأفريقية، وكان الأهلي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي بدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابي مع صن داونز.