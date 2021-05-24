شكرا لقرائتكم خبر عن الترسانة يقرر إيقاف حسام باولو وإحالته للتحقيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الترسانة إيقاف حسام باولو، مهاجم الفريق، وإحالته للتحقيق، بعد تغيبه عن تدريبات الفريق والمباراة الأخيرة أمام جمهورية شبين، واكتشاف سفره مع منتخب الكرة الشاطئية دون علم ناديه أو جهازه الإدارى.

وفوجئ الجهاز الفني بقيادة علاء نوح بعدم تواجد اللاعب، وغلق هاتفه عقب لقاء الفريق أمام الداخلية في الجولة الـ22 للمسابقة وقبل السفر للمنوفية لمواجهة جمهورية شبين، بالرغم من حاجة الفريق لمجهوداته، في ظل المنافسة المحتدمة على الصعود لدورى الأضواء.

وقام اللاعب بافتعال الكثير من الأزمات داخل الترسانة منذ انضمامه في بداية الموسم في عقد انتقال حر، بالإضافة إلى عدم إحرازه أي أهداف للفريق، على الرغم من اعتقاد الجميع في بداية الموسم أن اللاعب سيقوم بقيادة الشواكيش للعودة من الممتاز من جديد.