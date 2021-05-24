شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: إعادة النظر في عقوبة طولان.. وانتخابات رابطة الأندية بعد تحديد الهابطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن موضوع مشاركة سيف جعفر، لاعب الزمالك، في مباراة فريقه ضد طلائع الجيش الأخيرة ومدى قانونيتها أخذ أكثر من حجمه، ومشاركته صحيحة بنسبة 100%.

وقال رئيس اللجنة الثلاثية، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن اللائحة تنص على أن الإيقاف يمنع اللاعب من المشاركة في مسابقات المراحل السنية والناشئين فقط، وليس مع الفريق الأول، وعقوبة لاعبي الزمالك ليست لها علاقة بالدوري العام.

كشف مجاهد أن الاتحاد السكندري تقدم بمذكرة لاتحاد الكرة عن حالتين؛ الأولى بشأن موقف حسام حسن وأنه لم يهاجم الحكم، والثانية بشأن الطبيب الذي ذكر في تقرير الحكام، خاصة أن لجنة المسابقات لديها تقرير أن الطبيب دخل إلى غرفة الفار بعد المباراة، واعترض بشكل غير لائق، وسيتم فتح تحقيق في المسألة غدا؛ لأنه تم التنبيه علينا أن هناك اسم طبيب شبيه من اسم أحد أعضاء اللجنة الطبية وليس طبيب الفريق".

وشدد مجاهد على أن عقوبة عامل ملابس الاتحاد السكندري أقل من المتوقع، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة النظر في قرار لجنة التظلمات تجاه حلمي طولان بعد التظلم المقدم من مدرب إنبي، وليس لدينا ما يمنع مراجعة قرارت لجنة المسابقات.

وكشف رئيس لجنة الجبلاية، أن ظروف إعداد المنتخب الأول والأولمبي صعبة في ظل جائحة كورونا، ولكن الروح الطيبة بين حسام البدري وشوقي غريب بشأن تحضيرات المنتخبين تدعو للتفاؤل، كاشفا أنه سيتم إجراء انتخابات رابطة الأندية ومن بعدها رابطة القسم الثاني.

وأضاف مجاهد أنه سيتم إنشاء رابطة الأندية بعد تحديد الهابطين الموسم المقبل، وقبل بداية الموسم الجديد سيتم نشر لائحة الموسم المقبل في الجريدة الرسمية وتشكيل أكثر من إدارة في رابطة الأندية، ولو تمكننا من إنهاء الموسم مبكرا سنتمكن من إجراء انتخابات رابطة الأندية، وإذا لم يُتح لنا ذلك سنترك الأمر للمجلس الجديد المنتخب في الانتخابات القادمة.