شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس لجنة الزمالك: ندرس عقوبة إمام عاشور ونسعى لحسم ملف تجديد عقود اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسين لبيب، رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، أن عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا انتهت، وتواصلنا مع اتحاد الكرة؛ من أجل معرفة أحقية مشاركته أمام المصري في مباراة الإثنين بالدوري.

وقال حسين لبيب، في تصريحات لبرنامج "زملكاوي": "تواصلنا مع اتحاد الكرة لحل أزمة عقوبة محمود عبد الرازق شيكابالا، ليتمكن من المشاركة في مباراة الزمالك والمصرى وأحمد مجاهد أكد سلامة مشاركته في المباراة".

وأضاف حسين لبيب: "نتعامل مع ملف إمام عاشور بهدوء ودراسة قرار العقوبة من كل الجوانب لإيجاد الحلول المثالية، وهناك تحركات لحسم ملف تجديد عقود لاعبى كرة القدم وكل الألعاب المختلفة".

وتابع: "سيكون هناك تنسيق من اللجنة مع كارتيرون لتحديد احتياجاته في الموسم المقبل، وسنناقش كل الملفات بشكل أدق يوم الثلاثاء المقبل في اجتماع اللجنة".

واختتم: "اللجنة ستكون متواجدة في مباراة الزمالك والمصرى من أجل دعم ومساندة الفريق لمواصلة صدارة الدوري والاقتراب من التتويج باللقب".