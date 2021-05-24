بعثة الأهلي تصل مطار الدوحة استعدادا لمواجهة السوبر الإفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة فريق الأهلي، في الساعات الأولى ليوم الإثنين، إلي العاصمة القطرية الدوحة، استعدادا لمواجهة السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي.

وقبل ساعات، كانت بعثة طائرة الأهلي قد وصلت مطار أسوان للتزود بالوقود تمهيدا للسفر من جديد إلي العاصمة القطرية الدوحة.

ويواجه الأهلي نظيره فريق نهضة بركان المغربي يوم الجمعة المقبل في بطولة السوبر الأفريقي.

ونجح الأهلي في التأهل رسميا إلي الدور نصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا بعد التعادل بهدف لمثله أمام صنداونز.

وسيواجه الأهلي نظيره الترجي التونسي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما نجح الأخير في عبور عقبة شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح.