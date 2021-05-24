نشرة الأحد.. اتحاد الكرة يعدل جدول الدوري.. وصلاح يخسر لقب هداف بريمير ليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم الأحد 23 مايو 2021.

اتحاد الكرة يعدل جدول الدوري من أجل الأهلي وبيراميدز والمنتخبات

يوفنتوس يستغل تعثر نابولي ويرافق ميلان وأتالانتا إلى دوري الأبطال

ليل ينتزع من باريس عرش فرنسا ويتوج بالدوري بعد 10 سنوات من الغياب

الهلال يتوج بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه

الرجاء يهزم أورلاندو برباعية ويواجه بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية

صلاح يخسر لقب هداف بريمير ليج أمام هاري كين في الجولة الأخيرة

تشيلسي يستغل تعثر ليستر ويصطحب ليفربول إلى دوري الأبطال

ليفربول يضرب كريستال بالاس بثنائية ويخطف بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا

منافس مصر.. صحيفة إسبانية تؤكد غياب راموس عن الأولمبياد

تعادل في نيجيريا.. بيراميدز يبلغ المربع الذهبي للكونفيدرالية

في بيان رسمي.. اتحاد جنوب أفريقيا يدين الإساءات ضد موسيماني

رسمياً.. السوبر الأفريقي بين الأهلي ونهضة بركان بحضور الجماهير