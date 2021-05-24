صلاح يرد على كين بعد تتويجه بهداف بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه محمد صلاح نجم مصر وليفربول، رسالة تهنئة لنجم توتنهام هوتسبير هاري كين بعد تتويجه بجائزة هداف الدوري الإنجليزي لموسم (2020 - 2021).

البداية كانت بتغريدة من كين بعدما كتب عبر صفحته الرسمية "تويتر" :"سعيد بالفوز بهذه الجوائز، هذا لن يحدث بدون الفريق والعاملين".

في المقابل، رد نجم ليفربول محمد صلاح :"تستحق عن جدارة، تهانينا".

وكان هاري كين حصل على جائزتي هداف الدوري الإنجليزي برصيد 23 هدفًا إلى جانب جائزة أفضل صانع أهداف بعدما مرر 14 هدفًا حاسمًا.

صراع هداف بريميرليج امتد للأسبوع الأخيرة بين كين وصلاح حتى تفوق الأول بفارق هدف حيث استطاع نجم ليفربول تسجيل 22 هدفًا في الموسم الحالي.

وفشل صلاح في تسجيل هدفًا أمام كريستال بالاس في لقاء الأسبوع الأخير بالدوري الإنجليزي، حيث تفوق "الريدز" في النتيجة بهدفين دون رد جاء عن طريق ساديو ماني.

وضمن ليفربول التواجد في مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الثالث خلفًا لكل من مانشستر سيتي ويونايتد، بينما جاء تشيلسي رابعًا.