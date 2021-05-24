حسين لبيب: نريد التجديد لمن ينتمي ويريد الاستمرار في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسين لبيب رئيس لجنة إدارة الزمالك الجديد، أن اللجنة الجديدة للنادي تريد التجديد لمن ينتمي ويريد الاستمرار في الفريق، موجها الشكر للجنة السابقة على جهودها طوال الفترة الماضية.

وتسلمت اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، عملها بشكل رسمي في مقر النادي، وذلك بعدما تواجدت في مقر وزارة الرياضة اليوم الأحد، وذلك على هامش تكريم الوزارة للجنة القضائية السابقة التي أدارت النادي في الفترة الماضية.

وقال لبيب في تصريحات لفضائية الزمالك: "شكرنا اللجنة السابقة على مجهودها طوال الفترة الماضية، وجلسنا معهم وتحدثوا معنا عن كل الامور وجاوبوا على استفسارتنا حول أمور النادي، وجلسنا كمجموعة عمل جديدة مع بعضنا، ومعظم الجلسة التي امتدت لـ٥ ساعات كانت عبارة عن استفسارات منا".

وأضاف: "كان لدينا خلفيات ولكن اللجنة السابقة قاموا بالتجاوب معنا عن استفسارتنا حول الملفات في النادي وأكدوا على دعمهم لنا، ونحن نكمل على اللي سبقونا، ونطلب من كل الناس التي تحب نادي الزمالك أن يساعدونا".

وواصل لبيب: "هناك تحركات في موضوع تجديد عقود اللاعبين في جميع الألعاب وخاصة فريق كرة القدم، وسنتواصل مع اللاعبين وباتريس كارتيرون عقب انتهاء المعسكر، وسنرى احتياجات المدرب".

واختتم لبيب تصريحاته: "نساند الجهاز الفني والفريق الذي يحتل المركز الأول، ونريد إزالة جميع العقبات من أمام الفريق، ونريد توفير المستحقات المتأخرة للاعبين، ولم نأتي لنغير فريق كرة القدم، ونريد التجديد لمن ينتمي لنادي الزمالك ويريد الاستمرار في الفريق".

وتتكون اللجنة الجديدة المكلفة بإدارة النادي من حسين لبيب رئيسا، ومحمد الأتربي نائبا للرئيس، وطارق جبريل مديرا ماليا، وهاني برزي وعمرو أدهم والدكتور حسام المندوه والكابتن حسين السيد أعضاء والدكتور حسين السمري مديرا تنفيذيا والدكتور عاطف النمر مديرا للنشاط الرياضي.