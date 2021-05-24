اتحاد الكرة: اتفقنا على زيادة الأجانب وإلغاء لاعب شمال إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - محرر الخليج 365:

صرح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أن الاجتماع الذي عقد منذ فترة مع الأندية شهد الاتفاق على زيادة اللاعبين الأجانب، مع إلغاء بند اللاعب الشمال إفريقي وهذا ما سيتم العمل به الموسم المقبل.

وقال مجاهد في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس" الفضائية: "كان هناك اجتماع مسبق مع الأندية وتم الاتفاق على أن يكون أجانب الموسم المقبل 5 مع إلغاء بند اللاعب الشمال إفريقي، واستمرار عدم السماح مشاركة الحارس الأجنبي".

وتابع: "إذا قدر للجنة الحالية التواجد بعد تحديد الصاعدين والهابطين ستكون هناك دعوة لإجراء انتخابات رابطة أندية القسم الأول، وبعد حسم الهبوط من القسم الأول سأعمل على إقامة رابطة للقسم الثاني أيضًا وإن كنت افضل الانتظار بخصوص القسم الثاني حتى انتخاب مجلس جديد".

وأضاف: "إذا تمكنا من بداية الدوري الجديد في الموسم الحالي سيتم انتخاب رابطة الأندية، ولو لم يحدث ذلك سننتظر حتى انتخاب مجلس جديد يتولى هذا العمل".