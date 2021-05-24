لبيب ينهي مع مجاهد ملف عقوبة شيكابالا.. وقرار بتعيين 3 متحدثين رسميين للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

يعقد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، اجتماعا بعد غد الثلاثاء في السادسة مساء، وذلك لمناقشة بعض الملفات واتخاذ عدد من القرارات.

وتواصل لبيب مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، من أجل إنهاء الأمر الخاص بعقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا المالية.

وتوصل الزمالك واتحاد الكرة لاتفاق لإنهاء الأمر الخاص بالعقوبة المالية، وبناء عليه سيتواجد شيكابالا بشكل طبيعي بمباراة الغد أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.

وفي سياق أخر، اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب خلال اجتماعه اليوم على تعيين 3 متحدثين رسميين باسم النادي.

وقرر مجلس الزمالك أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي، ومتحدث إعلامي يكون دوره التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك متحدث خاص بقطاع الكرة.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة المصري مساء غد الاثنين في الجولة الرابعة والعشرين لدوري we المصري والتي ستقام باستاد الاسكندرية.

ويتطلع الزمالك لمواصلة انتصاراته والابتعاد بصدارة الدوري، حيث يتصدر الفريق الأبيض مسابقة الدوري برصيد ٥١ نقطة.

وقرر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون الدخول في معسكر مغلق خارج القاهرة استعداداً لخوض المباريات الثلاث المقبلة أمام المصري البورسعيدي والإسماعيلي والجونة.