ليل ينتزع من باريس عرش فرنسا ويتوج بالدوري بعد 10 سنوات من الغياب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

توّج ليل بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز الثمين الذي تحقق على حساب أنجيه بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جاء ضمن الجولة الـ38 من منافسات الدوري الفرنسي.

ليل احتاج 35 دقيقة فقط من أجل التتويج بالدوري حيث أحرز الهداف الكندي الشاب جوناثان ديفيد الهدف الأول لفريق الشمال في الدقيقة العاشرة.

وفي الدقيقة 45 من زمن أحداث الشوط الأول، عزز النجم التركي المخضرم بوراك يلماز النتيجة لمصلحة ليل بتسجيله الهدف الثاني من ضربة جزاء.

في المقابل، قلّص أنجيلو فولجيني النتيجة لمصلحة أنجيه بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة (2-1).

وفي مباراة أخرى، حقق باريس سان جرمان فوزًا على حساب بريست بهدفين دون رد في لقاء جاء ضمن مباريات نفس الأسبوع.

النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا أهدر فرصة التقدم من خلال ضياع ضربة جزاء سددها في الدقيقة 19، إلا أن الفريق الباريسي استطاع أن يسجل الهدف الأول من خلال إحراز روماين فايفري هدفًا في مرماه في الدقيقة 37.

وفي الدقيقة 71، استطاع النجم الفرنسي كيليان مبابي أن يسجل الهدف الثاني لمصلحة باريس لتنتهي المباراة عند هذه النتيجة.

وتوّج ليل بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في مسيرته، حيث يعود آخر تتويج لليل منذ موسم (2010 - 2011)، في المقابل توقف رصيد باريس سان جيرمان بطل الدوري في المواسم الثلاثة الأخيرة عند تسعة ألقاب.

وجاء ترتيب الدوري الفرنسي كالتالي: ليل (83 نقطة) - باريس سان جيرمان (82 نقطة) - موناكو (78 نقطة).

في المقابل، سيلعب ليون ومارسيليا في الدوري الأوروبي بالموسم المقبل بعد احتلالهما المركز الرابع والخامس.