اتحاد الكرة يعدل جدول الدوري من أجل الأهلي وبيراميدز والمنتخبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

أجرى الاتحاد المصري لكرة القدم تعديلات على الجولات من 26 إلى 28 لمسابقة دوري we المصري، بناء على البرنامج الخاص بالمنتخبات الوطينة، إضافة إلى التأهل الإفريقي للأهلي وبيراميدز.

وعقد اليوم الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعا برئاسة أحمد مجاهد وبحضور أحمد حسام عوض عضو الاتحاد مع كل من حسام البدري وشوقي غريب المديرين الفنيين للمنتخبين الوطنيين الأول والأولمبي.

وتم الإطلاع على برنامجي إعداد الفريقين خلال الفترة المقبلة، حيث قرر في ضوء ذلك بالإضافة إلى الاطمئنان لتأهل ناديي الأهلي وبيراميدز للدور قبل النهائي لبطولتي الأندية الأفريقية أبطال الدوري والكونفدرالية، عددا من التعديلات على جدول مسابقة الدوري الممتاز خلال الجولات من 26 وحتى 28.

وتم تقديم مباريات الجولة 26 لتقام في الفترة من 14 إلى 16 يونيو، بدلًا من 21 من الشهر ذاته، ليلعب الأهلي وبيراميدز 14 و15 على الترتيب، على أن يكون موعد الذهاب في بطولة إفريقيا 18 أو 19 للأهلي و20 لبيراميدز.

ويقام كأس مصر خلال الفترة من 20 إلى 24 يونيو، قبل أن يكون إياب نصف النهائي الإفريقي من 25 إلى 27 من الشهر ذاته.

وتقام الجولة الـ27 في الفترة من 28 إلى 2 يوليو، ويتخللها مباراة الأهلي المؤجلة أمام مصر للمقاصة، ثم تكون الجولة الـ28 في الفترة من 4 إلى 6 يوليو، بدلًا من إقامتها في أغسطس.

وأتى الجدول الجديد كما يلي: