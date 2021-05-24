جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 29 «الهلال يحسم اللقب، وصراع مربع الذهب مستمر»

تعرف على جدول ترتيب الدوري السعودي “دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين”، بعد نتائج مباريات اليوم الأحد 23-5-2021، لحساب الجولة 29 (قبل الأخيرة)، والتي شهدت تتويج الهلال باللقب الـ17 في تاريخه.

توج نادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمرة الـ17 في تاريخه والثانية على التوالي عقب فوزه الصعب على التعاون، قبل جولة واحدة من نهاية الموسم الرياضي.

وسجل هدف المباراة الوحيد لصالح نادي الهلال، المهاجم الفرنسي “بافيتيمبي جوميز” في الدقيقة الخامسة، ليرفع رصيده إلى 24 هدفًا في الدوري السعودي هذا الموسم، ويحسم لقب الهداف لصالحه.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن ملاحقه “الشباب”، ليحسم الزعيم اللقب قبل نهاية المسابقة بجولة واحدة، في المقابل تجمد رصيد التعاون عند 47 نقطة، ليصبح مهددًا بفقدان المركز الرابع لصالح النصر.

وسيواجه فريق النصر نظيره الوحدة الذي ينافس على البقاء، في لقاء ناري، يوم الثلاثاء القادم 25-5-2021، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت السعودية.

ورغم تحقيق نادي الشباب الانتصار على “الفيصلي” اليوم بنتيجة (5-1)، إلا أنه لم يضمن مركز الوصيف بعد، في ظل ملاحقة الاتحاد الذي يفصله 4 نقاط عن الليث الأبيض، وسيلعب العميد يوم الثلاثاء أمام العين لحساب الجولة الحالية.

ومن المقرر إقامة باقي مباريات الجولة 29 في الدوري السعودي، يوم الثلاثاء، في نفس التوقيت 18:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت السعودية، والتي ستشهد صراعًا شرسًا بين الأندية المهددة بالهبوط.

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد الجولة 29