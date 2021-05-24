الدوري الايطالي | يوفنتوس يستغل تعثر نابولي، ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بفوزه على بولونيا

تعرف على نتيجة مباراة يوفنتوس وبولونيا لحساب الجولة 38 والأخيرة في الدوري الايطالي، ضمن مباريات اليوم الأحد 23-5-2021.

استغل يوفنتوس تعثر نابولي، ليخطف بطاقة التأهل الرابعة إلى دوري أبطال أوروبا، بفوزه على بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب ريناتو دال آرا.

وسجل أهداف يوفنتوس، كل من، فيديريكو كييزا في الدقيقة (6)، وموراتا هدفين في الدقائق (29) و(47)، وأدريان رابيو في الدقيقة (45)، بينما سجل أورسوليني هدف بولونيا الوحيد في الدقيقة (85).

وانتظر يوفنتوس هدية من أتلانتا الذي كان يواجه ميلان، أو من فيرونا الذي يلعب أمام نابولي، فكان له ما أراد حيث نجح فيرونا في تعطيل نابولي، وفرض عليه التعادل بنتيجة (1-1)، بينما فشل اتلانتا أمام ميلان الذي انتصر بهدفين نظيفين، وخطف مركز الوصافة من رجال جاسبريني.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 78 نقطة، ليحسم المركز الرابع، المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا، بينما تجمد رصيد بولونيا عند 41 نقطة في المركز 12.

وانطلقت صافرة بداية مباراة يوفنتوس وبولونيا في الدوري الايطالي، في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وبادر بولونيا بالهجوم في وقت مبكر، ففي الدقيقة الرابعة أخترق لاعبه دي سيلفستر دفاع يوفنتوس من الجهة اليسرى ودخل منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة تصدى لها تشيزني.

وتقدم يوفنتوس بالهدف الأول عن طريق “فيديريكو كييزا” عند الدقيقة السادسة، بعدما تابع تسديدة أدريان رابيو المرتدة من العارضة بلمسة لتسكن شباك نادي بولونيا.

وأحرز ألفارو موراتا الهدف الثاني لفريق يوفنتوس في الدقيقة (29)، وذلك بعد مجهود فردي رائع من باولو ديبالا الذي اقتحم منطقة جزاء بولونيا وراوغ المدافع قبل أن يمرر كرة على طبق من ذهب إلى المهاجم الإسباني ليضعها في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول (45)، سجل لاعب الوسط الفرنسي “أدريان رابيو” الهدف الثالث لصالح يوفنتوس، من انفراد صريح بالمرمى بعد تمريرة من ديان كولوسيفسكي.

نجاعة يوفنتوس تنخفض

انخفضت نجاعة يوفنتوس في الشوط الثاني، حيث سنحت له العديد من الفرص، ولكنه فشل في استغلالها، بغض النظر عن واحدة، ترجمها إلى هدف.

ونجح بولونيا في تسجيل الهدف الأول بعد دقيقة واحدة من انطلاقة الشوط، عن طريق رودريجو بالاسيو، بعد انفراد بالحارس تشيزني، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ولم يتأخر رد يوفنتوس ففي الدقيقة (47)، سجل موراتا الهدف الرابع، بعدما أرسل الحارس تشيزني كرة طويلة وصلت إلى المهاجم الإسباني الذي انفرد بحارس بولونيا قبل أن يسدد كرة عانقت الشباك.

وضغط يوفننتوس لمضاعفة الغلة، وكان كييزا قريب تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة (51)، إثر إنطلاقة مدوية على حدود منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية، جاورت القائم الأيسر.

وأحرز ديان كولوسفسكي الهدف الخامس لفريق يوفنتوس في الدقيقة (80)، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

ونجح أورسوليني في تسجيل هدف بولونيا الوحيد في المباراة، في الدقيقة (85)، بعدما قابل تمريرة عرضية من زميله بالاسيو بلمسة واحدة مسددًا كرة سكنت أسفل يمين الحارس البديل بينسوليو.

وحرم بينسوليو فريق بولونيا من تسجيل الهدف الثاني، بعدما تصدى لتسديدة من المهاجم الجامبي موسى بارو في الدقيقة (86)، لتنتهي المباراة بفوز يوفنتوس بنتيجة (4-1).

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