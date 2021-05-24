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ليل يتوّج بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تأريخية

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المنامة - ياسر ابراهيم - ليل يتوّج بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تأريخية

الإثنين, 24 مايو, 2021 - 12:57 صباحاً

توّج ليل بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1" اليوم الأحد عقب فوزه على مضيفه أنجيه 2-1 في الجولة الأخيرة.
 
وسجل كل من الكندي جوناثان ديفيد (10) والتركي بوراك يلماز (45+1) من ركلة جزاء هدفي ليل في المقابل دوّن أنجيلو فولغيني هدف أنجيه الوحيد (90+2).
 
وأحرز ليل اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأول منذ موسم 2010-2011.
 
وعلى الطرف الآخر، أكمل باريس سان جيرمان، الفائز على مضيفه بريست 2-صفر، موسم الـ"ليغ 1" في مركز الوصافة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن ليل.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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