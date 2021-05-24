ليل يتوّج بطلاً للدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تأريخية

توّج ليل بطلاً للدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1" اليوم الأحد عقب فوزه على مضيفه أنجيه 2-1 في الجولة الأخيرة.



وسجل كل من الكندي جوناثان ديفيد (10) والتركي بوراك يلماز (45+1) من ركلة جزاء هدفي ليل في المقابل دوّن أنجيلو فولغيني هدف أنجيه الوحيد (90+2).



وأحرز ليل اللقب للمرة الرابعة في تاريخه والأول منذ موسم 2010-2011.



وعلى الطرف الآخر، أكمل باريس سان جيرمان، الفائز على مضيفه بريست 2-صفر، موسم الـ"ليغ 1" في مركز الوصافة برصيد 82 نقطة وبفارق نقطة عن ليل.