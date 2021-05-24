ميلان ويوفنتوس يحسمان صعودهما إلى دوري أبطال أوروبا

المنامة - ياسر ابراهيم - حسم فريقا ميلان ويوفنتوس تأهلهما إلى الموسم القادم من مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوز الأول على أتالانتا بهدفين دون رد وتفوق يوفنتوس على مضيفه بولونيا بأربعة أهداف مقابل هدف، وتعادل نابولي مع ضيفه فيرونا (1-1).



وعاد ميلان إلى دوري الأبطال بعد غياب طويل عقب فوزه على مستضيفه أتالانتا بهدفين نظيفين سجلهما الإيفواري فرانك كيسي من ركلتي جزاء في الدقيقتين 43 و90 في المباراة التي أقيمت الأحد ضمن المرحلة الثامنة والثلاثين والأخيرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



من جانبه صعد يوفنتوس إلى المسابقة الأوروبية الكبرى عقب اكتساحه ضيفه بولونيا برباعية سجلها فيدريكو كييزا في الدقيقة 6 والفارو موراتا في الدقيقتين 29 و47 وأدريان رابيو (45).



واستفاد يوفنتوس من التعادل المفاجئ لنابولي مع ضيفه هيلاس فيرونا بهدف لكل منهما.



وبذلك أنهى ميلان البطولة في المركز الثاني برصيد 79 نقطة فيما حل أتالانتا ثالثا برصيد 78 نقطة بفارق المواجهات المباشرة أمام يوفنتوس الرابع، بينما اتجه نابولي إلى مسابقة الدوري الأوروبي بعد أن تراجع للمركز الخامس برصيد 77 نقطة.

