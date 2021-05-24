شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد: مشاركة سيف جعفر مع الزمالك صحيحة 100% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شؤون اتحاد الكرة المصري، إن مشاركة سيف فاروق جعفر مع الزمالك في مباراة طلائع الجيش سليمة 100%.

وأضاف مجاهد في تصريحات تليفزيونية: «العقوبة الموقعة على لاعبي الزمالك الشباب ليس لها علاقة بمسابقة الدوري الممتاز، ولكن البعض قام بخلط الأمور».

وكان الأهلي قد رفع مذكر ة احتجاج لاتحاد الكرة المصري، مبدياً اعتراضه على اشراك الزمالك سيف فاروق جعفر بعد إيقافه من قبل لجنة المسابقات.

وأنهى مجاهد تصريحاته واصفاً عقوبة عامل غرف ملابس الاتحاد بأنها أقل من المتوقع بعدما بدر منه تجاه الحكم إبراهيم نور الدين عقب نهاية مباراة فريقه أمام المصري.