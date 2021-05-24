شكرا لقرائتكم خبر عن مجاهد: أزمة سيف جعفر أخذت أكبر من حجمها.. وقررنا زيادة اللاعبين الأجانب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، أن مشاركة سيف فاروق جعفر، لاعب نادي الزمالك في مباراة طلائع الجيش صحيحة 100%.

وقال أحمد مجاهد، في تصريحات تليفزيونية: «مشاركة سيف فاروق جعفر، صحيحة 100%، وحرصنا اليوم على إرسال خطاب رسمي للنادي الأهلي، لنؤكد على صحة مشاركة اللاعب»، مؤكدًا :«أزمة سيف فاروق جعفر، أخذت أكبر من حجمها».

وأشار: «اجتماع اتحاد الكرة، الذي عقد في الفترة الماضية مع أندية الدوري الممتاز، شهد الاتفاق على زيادة اللاعبين الأجانب، مع إلغاء بند اللاعب الشمال إفريقي وهذا ما سيتم العمل به الموسم المقبل».

وأضاف: «تم الاتفاق مع الأندية على زيادة الأجانب إلى 5 لاعبين، مع إلغاء بند اللاعب الشمال إفريقي لعدم قدرة بعض الأندية على التعاقد مع لاعبين مميزين من شمال أفريقيا».