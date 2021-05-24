شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يرصد مكافآت خاصة لتخطي الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مسؤولو نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية، رصد مكافآت استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، حال نجاحهم في تحقيق الفوز على الزمالك.

ويلتقي المصري مع الزمالك، غدًا الإثنين، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ورصد مسؤولو المصري، مكافآت خاصة للاعبين قدرها 20 ألف جنيه لكل لاعب، من أجل تحفيزهم على تحقيق الفوز على الفريق الأبيض، خاصة في ظل منافسة الفريق على التواجد في المربع الذهبي لجدول ترتيب الدوري.

ويحتل المصري البورسعيدي، المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، جمعها من الفوز في 10 مباريات وتعادل في 9 لقاءات وتعرض للهزيمة في 4 مباريات، أحرز لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكه 18 غيرها.