شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على رحيل مروان محسن نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تتجه النية لدي الجهاز الفنى للنادى الأهلي، بقيادة بيتسو موسميانى، إلى إعارة مروان محسن، مهاجم الفريق الكروي الأول، عقب نهاية الموسم الحالي، لأحد أندية الدوري الممتاز، بعدما خرج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى بنسبة كبيرة وعدم اقتناع الجهاز الفني بامكانيات اللاعب الفنية والبدنية.

وجاء ذلك بالاتفاق مع لجنة التخطيط بالنادى برئاسة محسن صالح، فضلا عن تلقي اللاعب العديد من العروض لرحيل عن القلعة الحمراء، على رأسها ناديا سيراميكا وكذلك مصر المقاصة وإنبي.

ويتزامن هذا مع الاستقرار على عودة أحمد ياسر ريان لصفوف الفريق مرة أخرى عقب نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء فترة إعارته لصفوف سيراميكا كليوباترا، والذى شهد تألق اللاعب مع الفريق الصاعد حديثًا للدورى الممتاز، وبات أحد هدافي المسابقة برصيد 11 هدفًا.