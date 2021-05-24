شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض اللياقة البدنية سبب استبعاد كهربا من التشكيل الأساسي للأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مصدر مقرب من الجهاز الفنى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، بقيادة بيتسو موسيمانى، عن سبب استبعاد محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق من التشكيل الأساسي للفريق خلال الفترة الماضية، حتى غاب اللاعب أيضا عن المشاركة في المباريات كبديل، وهر الأمر الذي أثار فضول اللاعب الذي استفسر عن سبب عدم المشاركة في المباريات، سواء على المستوى المحلى أو الأفريقي.

وكشف المصدر أن السبب الرئيسي وراء استبعاد اللاعب من المباريات هو ضعف اللياقة البدنية وهو الأمر الذي يزعج الجهاز الفنى، ويجعله بعيدا عن المباريات، سواء بشكل أساسي أو كبديل.

ونجح الأهلي في مواصلة النتائج القوية التي يحققها على المستوى الأفريقي وكذلك المحلى، ونجح في التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة الأفريقية على حساب صن داونز بنتيجة 3/1 ذهابا وإيابا.