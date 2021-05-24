شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة من محمد صلاح بعد تأهل ليفربول إلى دوري أبطال أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة إلى الجماهير عبر حسابه على «تويتر» عقب نجاح فريقه ليفربول في إنهاء الموسم في المركز الثالث والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح: «لقد مررنا بالكثير هذا الموسم، الاستادات الفارغة مع العقبات التي واجهناها كانت بإمكانها تحطيم أي فريق، ولكن ليس نحن، لقد أتينا في المركز الثالث ولم نتوقف عن الإيمان».

كان محمد صلاح أنهى الموسم في المركز الثاني بجدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 22 هدفًا بفارق هدف واحد عن الفائز بالحذاء الذهبي هاري كين.