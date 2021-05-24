شكرا لقرائتكم خبر زعيم «لا تحسدونه»..62 بطولة مين يقدر يطوله؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أغلق الهلال كل أبواب الاحتمالات والحسابات بحسمه لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أمس، عقب فوزه على مستضيفه التعاون 1 /0 في المواجهة التي جرت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في افتتاح مواجهات الجولة 29 قبل الأخيرة.

وكان الهلال في حاجة إلى نقطتين من مباراتيه المتبقيتين في الجولتين الـ29 والـ30، إلا أنه اصطاد 3 نقاط كاملة أمس، ليدخل مباراته الأخيرة أمام الفيصلي للاحتفال والتتويج باللقب رسميا.

وسجل هدف المباراة الوحيد، المرشح أيضا للفوز بلقب الهداف، الفرنسي قوميز، حيث أراح فريقه بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة نجح الهلال في المحافظة عليه حتى انتهاء المباراة.

ورفع الهلال رصيده إلى 58 نقطة، وهو الرصيد الذي لن يتمكن أقرب ملاحقيه فريق الشباب (54 نقطة) من الوصول إليه حتى لو فاز في مباراته الأخيرة وخسر الهلال مباراته الأخيرة.

كما رفع الهلال عدد بطولات إلى 62 بطولة، منها 17 لقب دوري.

في المقابل بقي التعاون على رصيده السابق 47 نقطة في المركز الرابع.

وحظت المباراة بحضور جماهيري كبير يضاهي النسبة المحدد (40%) من سعة مدرجات الملعب.

كما جاءت المباراة قوية في شوطيها في مواجهة أشبه بالنهائي، حيث سعى التعاون جاهدا للوصول إلى مرمى الهلال خاصة في الشوط الثاني الذي شهد تدخلات قوية من لاعبي الفريقين.

كما أجبرت سخونة المباراة، الحكم على إشهار 10 بطاقات صفراوات بواقع 6 للتعاون و4 للهلال.

وثبتت إدارة النادي أفضلية الهلال كأول فريق في الدوري يصل لهذا الرقم ويحقق لقب الدوري الرابع خلال 5 سنوات، بتجهيز قمصان ارتداها اللاعبون عقب المباراة عليها الرقم 62 في إشارة إلى عدد بطولات الزعيم.