كونسيساو مرشح للحاق بماريجا في الهلال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف موقع «ojogo» البرتغالي عن وجود مفاوضات مباشرة بين الهلال ومدرب فريق بورتو البرتغالي سيرجيو كونسيساو (46 عاما)، وأبان الموقع أن الهلال أغرى المدرب الذي ينتهي عقده مع بورتو في يونيو المقبل، بعقد يصل إلى 8 ملايين يورو يمتد لعامين، إلا أن المدرب لم يبد للهلال موافقته أو رفضه العرض.

كما كتبت صحيفة «A Bola» في تقريرها أمس عن المدرب» سيواصل كونسيساو تقديم سلسلة تقاريره الفنية عن الفريق، وسيقدم اليوم تقريرا شاملا عن كل تفاصيل الموسم الحالي 2020 ــ 2021، والحالة الفنية لكل لاعب، ومن يرغب في بقائهم بالفريق ومن يفضل رحيلهم».

وأضافت «رفع التقرير الفني لا يعني بالضرورة بقاء سيرجيو كونسيساو موسما آخر مع الفريق».

وقالت الصحيفة إنه من واقع مصادرها فإن التقرير الذي سيسلم لإدارة بورتو لن يتضمن مناقشة المشاريع التدريبية المستقبلية كالتباحث على تجديد العقد ومدته، وكذا بحث مشروع المحترفين الأجانب بالفريق.

وكان كونسيساو بدأ قيادة بورتو منذ يوليو 2017، وخاض معه 217 مباراة، حقق الفوز في 155 منها، وتعادل 30 مرة، وخسر 32 مواجهة.

ونجح في تحقيق أربع بطولات (كأس السوبر وكأس البرتغال والدوري مرتين).

يشار إلى أن الهلال وقع عقدا مع مهاجم بورتو، المالي موسى ماريجا مدته 3 مواسم عقب دخوله الفترة الحرة.

على صعيد آخر، وجهت الصحيفة انتقادات إلى المدير الفني السابق لفريق النصر، وسبارتاك موسكو الروسي، البرتغالي روي فيتوريا، وقالت إنه بعدما أقيل من تدريب النصر في أكتوبر الماضي ومن ثم سبارتاك موسكو في مايو الحالي، يريد الآن العودة إلى الواجهة التدريبية في القارة الأوروبية، مشيرة إلى أنه يسعى لذلك في الفترة الحالية بعد أن فضل سابقا المال على الإنجازات من خلال تفضيله عرض تدريب النصر على عروض من أندية أوروبية أخرى.