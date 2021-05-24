اتحاد الدراجات يختتم 7 سباقات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الاتحاد السعودي للدراجات سباقاته السبع التي أقيمت على مدى يومين في الرياض والطائف، بمشاركة أكثر من 160 دراجا يمثلون الأندية ومراكز التدريب والهواة. وفي الرياض حقق المركز الأول في بطولة دوري الاتحاد الأولى للهواة الدراج مايكل روزا. وفي منافسات بطل المملكة بالطائف حقق دراجو نادي السلام المراكز الثلاثة الأولى في فئة الكبار. وفي فئة الكبار فردي ضد الساعة حقق دراج نادي الاتفاق محمد الجابر المركز الأول. وفي فئة الشباب سيطر أيضا دراجو السلام على المراكز الثلاثة الأولى. وفي منافسات (الناشئين) توج دراج نادي الفتح أمير السلطان بالمركز الأول.

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