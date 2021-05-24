شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع للجنة الزمالك الثلاثاء.. ولبيب يُنهي أزمة شيكابالا المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، اجتماعا بعد غد الثلاثاء في السادسة مساء، وذلك لمناقشة بعض الملفات واتخاذ عدد من القرارات.

كما تواصل لبيب مع اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة المصري برئاسة أحمد مجاهد، من أجل إنهاء الأمر الخاص بعقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا المالية.

وقد تم إنهاء الأمر بين حسين لبيب ومجاهد، والخاص بالعقوبة المالية، وبناء عليه سيتواجد شيكابالا بشكل طبيعي بمباراة الغد أمام المصري البورسعيدي في الدوري الممتاز.