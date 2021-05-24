شكرا لقرائتكم خبر عن سيف زاهر: الأهلي يبحث ضم نجوم من الدوريات الأوروبية وامتلاك طائرة خاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي النادي الأهلي يتطلعون إلى ضم لاعبين كبار من الدوريات الأوروبية للعب في صفوف الفريق الأحمر في الموسم المقبل، مشيرا إلى أن هناك لاعبا من أحد الدوريات الأوروبية أو أكثر سيتواجد في صفوف الأهلي بالفترة المقبلة.

وقال زاهر، في تصريحات ببرنامج "ملعب أون تايم"، الذى يقدمه على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلي يبحث عن مكانه الطبيعي ضمن أفضل الأندية بالعالم، ويرغب في الحصول على البطولة الأفريقية، وفي منافسة الأندية الأوروبية الكبرى ليكون له مكان بينها".

وأضاف: الأهلي يطمح في حصد كل البطولات الفترة القادمة ومنافسة الأندية الأوروبية على البطولات القارية، ومن بعدها المنافسة على تحقيق لقب كأس العالم للأندية".

وتابع: "الأهلي يتطلع لأن تكون له طائرة خاصة، ويضع خطوات لتنفيذ خطته المستقبلية".