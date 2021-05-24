شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعين ثلاثة متحدثين رسميين للنادى.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتفق مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، خلال اجتماعه اليوم على تعيين 3 متحدثين رسميين باسم النادي، على أن يكون هناك متحدث رسمي باسم النادي، ومتحدث إعلامي يكون دوره التواصل مع وسائل الإعلام والصحافة، وكذلك متحدث خاص بقطاع الكرة.

يأتى ذلك فى إطار الخطة التى فرضتها اللجنة المكلفة بإدارة شئون نادى الزمالك والتى استلمت مهام عملها عصر اليوم، وعقدت أول اجتماعاتها مساء اليوم، واتخذت حزمة قرارات لترتيب البيت من الداخل، بعدما قامت باستلام النادى من اللجنة السابقة.